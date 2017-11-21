На Одесщине произошло жуткое ритуальное убийство

В Одесской области правоохранители задержали троих иностранцев, подозреваемых в совершении ритуального убийства. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено в конце прошлой недели в Овидиопольском районе области.

Отмечается, что случившееся удивило даже опытных оперативников. В частности, по предварительным данным, речь идет о ритуальном убийстве. На месте преступления правоохранители обнаружили обгоревшее тело иностранца, который исчез накануне.

По словам начальника полицейского главка Дмитрия Головина, на месте, где лежало обгоревшее тело, была нарисована пентаграмма, каббалистические символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы, также была обнаружена черная курица, задушенная «ритуальной петлей» и проткнутая клинком.

«Также были другие жуткие вещи больной фантазии. Настораживало то, что по следам было понятно – действовала группа, а не один психопат, поэтому сразу немедленно включились всеми имеющимися ресурсами для раскрытия этого резонансного преступления по горячим следам», - отметил Головин.

При поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области удалось установить личности подозреваемых за короткий срок и задержать их.

Пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба сообщила УНИАН, что задержаны трое мужчин 1993, 1995 и 1986 годов рождения. По ее словам, завтра им будет избрана мера пресечения, также решается вопрос о сообщении в подозрении по ч. 2 п. 12 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.