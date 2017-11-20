В День недоношенных детей Софию Киевскую подсветили фиолетовым
14:31, 20 ноября 2017Общество
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Фото: tsn.ua
Киев в третий раз присоединился к мировому флешмобу в День недоношенных детей. Софию Киевскую подсветили фиолетовым, сообщает "ТСН".
Преждевременно рожденных малышей в Украине ежегодно рождается 20 тысяч. И пятая часть из них приходят в этот мир с экстремальным весом от 1 килограмма до 500 граммов.
Среди них очень высокие риски инвалидизации и только своевременная квалифицированная помощь неонатологов может спасти их от проблем во взрослой жизни.
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