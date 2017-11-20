В Киеве состоялся финал фестиваля культуры и творчества для людей с инвалидностью (фото)

В столичном Дворце ветеранов 18 ноября состоялся финал фестиваля культуры и творчества для людей с инвалидностью "Ми є у тебе, Україно!". Об этом "УНИАН-Религии" сообщили организаторы фестиваля.

По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия фестиваль организован Синодальным отделом УПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и иными военизированными формированиями Украины совместно с "Всеукраинским объединением инвалидов пострадавших от мин и участников АТО".

После приветственного слова духовника фестиваля руководителя сектора пастырской опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий протоиерея Вячеслава Яковенко своим выступлением открыла финал глава жюри член Паралимпийской сборной Украины четырехкратная чемпионка мира по спортивным танцам на коляске Елена Чинка.

Фестиваль смог раскрыть не только творческий потенциал участников, но и подарить всем настоящий праздник. По окончании конкурса все участники получили подарки от организаторов и напоследок отведали настоящего казацкого кулиша.