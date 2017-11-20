В Киеве состоялся финал фестиваля культуры и творчества для людей с инвалидностью (фото)

11:45, 20 ноября 2017
Общество
279
1

В столичном Дворце ветеранов 18 ноября состоялся финал фестиваля культуры и творчества для людей с инвалидностью "Ми є у тебе, Україно!". Об этом "УНИАН-Религии" сообщили организаторы фестиваля.

2

По благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия фестиваль организован Синодальным отделом УПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и иными военизированными формированиями Украины совместно с "Всеукраинским объединением инвалидов пострадавших от мин и участников АТО".

3

После приветственного слова духовника фестиваля руководителя сектора пастырской опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий протоиерея Вячеслава Яковенко своим выступлением открыла финал глава жюри член Паралимпийской сборной Украины четырехкратная чемпионка мира по спортивным танцам на коляске Елена Чинка.

2

Фестиваль смог раскрыть не только творческий потенциал участников, но и подарить всем настоящий праздник. По окончании конкурса все участники получили подарки от организаторов и напоследок отведали настоящего казацкого кулиша.

3

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter