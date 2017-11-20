В Луцке открылась выставка икон 30 художников из Украины и Польши

В Луцке открылась выставка икон, написанных во время VII Международного пленэра иконописи и сакрального искусства на Волыни «Пятикнижие в иконе».

Выставка открылась в Галерее искусств Волынской организации Национального союза художников Украины, сообщает "Волынь 24".

«Очень просто, без официоза и пафоса, но очень искренне и душевно. Как и все, что объединяет людей и художников здесь рядом, у нас на Волыни и Польши», - написал участник открытия выставки, луцкий фотограф Виктор Чухрай.

Напомним, пленэр состоялся в июле в интеграционном центре «Замлиння» (село Замлынье Любомльского района). Тогда на иконописный пленэр прибыли 30 художников из Украины и Польши. Это и опытные мастера-иконописцы, и студенты Львовской академии искусств.

«Иконы творились в совместных молитвах и вдохновляющем общении. Именно такую цель ставили перед собой организаторы: создать свободное творческое пространство и организовать взамовдохновляющую практику для духовного диалога художников для обмена идеями в сфере сакральной живописи, взаимопроникновения культурных влияний Востока и Запада. Этому способствовала неповторимая атмосфера полесской локации – тишина живой природы, возможность полной творческой самореализации в многоголосии единомышленников» - сообщали тогда организаторы.

Пленэр, а также выставку в Луцке организовали Генеральное Консульство РП в Луцке и Волынская организация Национального союза художников Украины.