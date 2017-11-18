На Львовщине священника второй раз за год поймали пьяным за рулем

Во Львовской области священник Киевского патриархата Православной церкви дважды в этом году сел за руль пьяным.

Об этом сообщает ТСН.

Настоятель храма Архистратига Михаила в Стрые отец Владимир Будник впервые попал под санкции правоохранителей из-за неподсвеченных номерных знаков.

Когда правоохранители остановили его за это безобразие, выяснилось еще и то, что батюшка сел в машину после рюмки. "Он признался, что употреблял небольшое количество вина, поскольку это были поминальные дни, ходили по гробам отчитывали умерших, и уже после того он употреблял вино", - рассказал инспектор патрульной полиции Львова Олег Ясеницкий.

От обследования на содержание алкоголя подвыпивший священнослужитель не отказался, но по дороге попросил сделать остановку. "Был сделан звонок – попросили, чтобы он подъехал, потому что нужно было исповедать старушку. Ну, мы не отказывали ему", - говорит полицейский.

Впоследствии в больнице было подтверждено, что содержание алкоголя в крови священника превышает норму втрое. Как следствие, отца Владимира оштрафовали и лишили права управлять автомобилем в течение года.

Однако недавно батюшку снова заметили за рулем. В августе на него пожаловались прохожие за то, что не пропустил людей на зебре. Копы догнали нарушителя и остановили его. "Было слышно резкий запах алкоголя от водителя. Он отказался проходить тест, вел себя агрессивно, кричал, что не употреблял алкогольных напитков", - пояснил и.о. руководителя сектора реагирования Стрыйского отдела полиции Андрей Кулик. За повторное нетрезвое вождение суд оштрафовал священника на 20,5 тысяч гривен и лишил прав еще на три года.

Жена священника Виктория утверждает, что отец Владимир употреблял не алкоголь, а успокоительный препарат барбовал. "Человек выпил. После АТО приехал, у нас был такой нервный срыв и были проблемы", - пояснила она. Прихожане же вообще не знали, что их священника дважды ловили пьяным за рулем. "Хороший священник, держит церковь. Мы никогда не видели его пьяным – ни во дворе, ни возле двора", - говорят соседи.

Вопрос поведения своего клирика уже разбирают в епархиальном управлении. "Священнослужитель, если он сделал вот такое событие, он должен прийти написать просьбу и добровольно сложить с себя полномочия", - считает секретарь Львовско-Сокальской епархии УПЦ-КП Владимир Бачинский.