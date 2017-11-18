В Голосеевском районе Киева ограбили церковь. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Среди ночи грабитель проник в храм через окно и вынес две иконы. Разбив стекла образов, забрал все украшения. На выходе из храма вора задержала полиция.

Выяснилось, что преступление злоумышленник планировал заранее: он приехал в Киев из Хмельницкой области, остановился в отеле и наведался в церковь, чтобы узнать, чем можно поживиться.

Установлено, что мужчина был ранее судим за аналогичные преступления.