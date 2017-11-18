В Голосеевском районе Киева ограбили церковь
16:18, 18 ноября 2017Общество
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В Голосеевском районе Киева ограбили церковь. Об этом сообщает "Киев оперативный".
Среди ночи грабитель проник в храм через окно и вынес две иконы. Разбив стекла образов, забрал все украшения. На выходе из храма вора задержала полиция.
Выяснилось, что преступление злоумышленник планировал заранее: он приехал в Киев из Хмельницкой области, остановился в отеле и наведался в церковь, чтобы узнать, чем можно поживиться.
Установлено, что мужчина был ранее судим за аналогичные преступления.
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