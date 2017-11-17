В Украине стартовал благотворительный марафон с участием победителя "Голоса страны"

Благотворительный марафон культурно-просветительских встреч с участием победителя национального конкурса «Голос страны» протоиерея Александра Клименко происходит по инициативе священнослужителей и верующих разных епархии УПЦ.

Протоиерей Александр Клименко в комментарии Информационно-просветительскому отделу УПЦ рассказал о марафоне.

«Эти встречи – продолжение давно начатой мной работы в направлении расширения церковной проповеди за рамки собственно только церковных служб. Мы встречаемся с молодыми людьми – «молодежками», воскресными школами. Надеюсь, будем встречаться с интеллигенцией и с представителями власти. Проводим концерты с участием разных коллективов, исполнителей. Концерт занимает небольшую часть – это финальная часть».

Недавно в Луцке и Шепетовке состоялись первые встречи со священником Бориспольской епархии, который в этом году стал «голосом страны». Все они имели успех. Таким образом возникла идея проведения благотворительного марафона культурно-просветительских встреч. Мукачево назвали первым городом, где марафон официально стартовал.

Здесь протоиерей Александр встретился с закарпатской молодежью, рассказал, как правильно развивать и совершенствовать подаренные Творцом таланты.

Выход на большую сцену, по словам священника, для него был "предопределен еще одной возможностью неформальной проповеди Христа и любви к Нему". «Если мы можем изменить мир в сторону добра, даже через пение или другие свои таланты – это нужно делать», – сказал отец Александр, добавив, что «священнослужитель, где бы он не был, должен приводить людей ко Христу, а не к себе».

Далее он принял участие в утреннем тв-шоу “Ранок з М-студио”, во время которого ответил на вопрос о возможности сочетания служения с профессиональным пением. После чего собрал полный зал зрителей в Мукачевском драматическом театре.

В начале концерта архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор поздравил всех присутствующих с днем города, который в этот день, 11 ноября, праздновался.

«Сегодня формат проповеди Евангелия разнообразный... Я вспоминаю, как, учась в первом классе духовной семинарии, мы спросили известного духовника архимандрита Кирилла (Павлова), можно слушать семинаристам и священникам музыку... И мы были приятно удивлены, когда старец сказал: “Не просто можно, а нужно. Музыка обогащает душу человека”», – поделился владыка.

Протоиерей Александр Клименко объясняет важность такого формата коммуникаций: «Когда мы организовываем на общей площадке концерт, который переплетает в себе и духовные лица, и светские номера – это обязывает. Светские номера должны соответствовать высокому содержанию, приемлемому в церковной среде, а церковные – выводить из определенной закрытости только церковных мероприятий. Это своего рода миссионерская проповедь, особенно, когда епископ выходит на светском мероприятии и обращается со своим пастырским напутственным словом, когда ведущий – священник...».

На следующий день, 12 ноября, организаторы марафона вместе приняли участие в литургии в кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Мукачево. После чего отбыли в другой Закарпатский город – Тячев. Здесь концерт при участии «Голоса страны» и певческих коллективов Тячевского, Виноградовского, Хустского и Раховского районов, а также Архиерейского Митрополичьего хора священнослужителей Хустской епархии вновь собрал полный зал.

Следующими городами, в которые едет благотворительный марафон – Изюм (19 ноября), Житомир (20 ноября), Запорожье (21 ноября), Ровно (23 ноября).