В Украине продолжается религиозное противостояние

Вот уже которую неделю Ивано-Франковская область продолжает оставаться зоной серьезных религиозных противостояний. К захвату униатами храма УПЦ в г. Коломыя добавилось рейдерство со стороны сторонников УПЦ КП в селе Старый Гвоздец.

Без сантиментов

С православными верующими в Старом Гвоздце на Прикарпатье, как свидетельствует репортаж информационно-просветительского отдела УПЦ, не церемонятся: вытолкали мужчину из захваченного храма, 80-летнюю женщину буквально выкинули с собрания села.

«На людей давят, чтобы они не приходили молиться, чтобы боялись. Из сельсовета агитируют : «Ты за Киев или за Москву?». Хотя вопрос нужно ставить иначе: «Ты за Церковь Христову или за раскольников?». Сельский глава в этом заинтересован. Они готовили этот переворот давно, очень давно», - отмечает прихожанин сельского храма Игорь.

Ему вторят пожилые женщины, которые обескуражены попытками перевести их общину в раскол: «Для чего мы должны теперь переходить с правильной веры в неправильную? Она непризнана миром…»

Свято-Успенскую церковь УПЦ сторонники Киевского патриархата попытались захватить еще 14 октября 2017года, после так называемого сельского референдума. 80-летняя прихожанка Мария, которая присутствовала на собрании, с ужасом вспоминает, как ее чуть не избили за то, что она проголосовала против беззакония и при этом не побоялась высказать свое мнение.

«Я встала тогда и говорю: «Простите, но это же безблагодатная церковь…». А они подняли шум. Я тогда направилась к выходу, а какой-то мужчина из их группы встал и пошел за мной. Затем он схватил меня сзади и выбросил через двери…», - рассказала женщина.

На собранные села люди, которые не имели никакого отношения к религиозной общине Свято-Успенской церкви УПЦ, незаконно «перевели» ее в раскол и обманом завладели ключами от храма. Полиция не вмешивалась. Учитывая это, верующие УПЦ подали заявление в суд на бездействие Коломыйского отдела полиции. Жалобу судьи удовлетворили.

Однако это ничуть не помешало правоохранителям прикрыть последовавшие после судебного вердикта новые беззакония Киевского патриархата.

«Нас было двое в храме. Я думал, что мы сможем зайти в храм помолиться, - рассказал местный житель Дмитрий. - Ко мне подошли несколько мужчин. Двое взяли за руки и стали толкать. Они меня сзади по позвоночнику начали бить. Потом забежал милиционер, потому что моя жена начала кричать «Мужа убьют». «Но еще не убили», - это начальник полиции ей так ответил! Вы понимаете? А она ему: «Я в Киев поеду, если не дай Бог его убьют». Они тогда открыли храм, сделали коридор и говорят: «Выходите из храма, потому что мы его закрываем»».

По словам мужчины, люди в селе боятся, потому что голова сказал, что «с работы будут увольнять всех «москалей».

«Такая ненависть! А ведь ничего христианского в этом нет», - сокрушается Дмитрий.

Бывший начальник местного дома культуры Оксана рассказывает, как ее вызвали в районный отдел культуры «на разговор» на предмет ее религиозных убеждений.

«Начальник отдела культуры спросила сразу: «Почему ты ходишь в русскую церковь?». В ходе разговора я поняла, что нужно увольняться, потому что мне жизни не будет. На этом и разошлись. И теперь я безработная».

Стоит отметить и тот факт, что многих верующих УПЦ посещает страх встретить вечность в храме, где их не смогут отпеть по канонам Православной церкви. Так, одна из старых прихожанок прямо об этом говорит:

«Меня мама в церковь еще за ручку водила. Мне уже 80 лет. Я всю жизнь в хоре пела… - плачет женщина. - Я по ночам теперь не сплю. Думаю, как теперь умру, лишь бы меня в эту церковь не занесли».

Новое побоище

12 ноября в Старый Гвоздец приехал епископ Коломыйской епархии УПЦ КП Юлиан, который захотел отслужить службу в отобранной у верующих УПЦ церкви. Вместе с владыкой в село прибыли и проживающие в округе сторонники Киевского патриархата.

Именно они совместно с полицией сначала заблокировали вход в Свято-Успенский храм его законным владельцам – членам общины УПЦ, а затем и оттеснили последних от церкви.

При этом в отношении прихожан Свято-Успенского храма прозвучали не только оскорбления и угрозы, но и было применено физическое насилие. Камера, в частности, зафиксировала эпизод, на котором крепкий мужчина грубо бросил пожилую женщину на землю.

Невзирая на не допущенные сторонниками УПЦ КП бесчинства, епископ Юлиан под крики «Ганьба» зашел в церковь и отслужил там службу.

«Меня шокировало поведение Юлиана, - отметил журналист Сергей Назрачук. - При его молчаливом согласии были избиты прихожане УПЦ, в частности женщины. Как после этого он мог спокойно стоять в алтаре и молиться Богу? Насколько искренней и благодатной может быть служба, если она строится на боли и страданиях других людей? Это самое настоящее лицемерие».

Валентина Гордейчук,

"Аргументы и Факты".