В Киеве на территории храма УПЦ неизвестные совершили поджог

Сегодня, 15 ноября в 12.30, сотрудник котельной на территории храма Трех Святителей в Святошинском районе Киева почувствовал запах дыма – загорелось помещение генераторной, которое находится в трех метрах от церкви. Потушить пожар удалось личными усилиями, еще до прибытия пожарных, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Приехав, пожарники зафиксировали, что пожар потушен. Ущерб составил около 30 тысяч гривен. Слава Богу, никто из людей не пострадал», – рассказал настоятель общины Трех Святителей, благочинный Святошинского района г. Киева Дионисий Дунаев.

То, что это был именно поджог, а не возгорание свидетельствует ряд факторов.

«Сгорела именно внешняя сторона генераторной, которая выходит на церковный двор. А церковный двор у нас всегда открыт. В месте возгорания нет ни электро-проводки, ни чего-то подобного. Помещение ограждено листами профнастила, но там есть щели под крышей, куда можно брызнуть зажигательной смесью. И именно с той стороны, под крышей и возник пожар», – подчеркнул священник.

Прибывшая следственная оперативная группа оценила последствия от пожара, все запротоколировали и записали показания настоятеля храма.

«Полицейские спрашивали, кого я подозреваю. Раньше случалось, что в храм заходили люди, которые начинали сквернословить или вести себя неадекватно. В ответ на просьбу выйти, они угрожали, что спалят нас. <...> Но в последнее время не было каких-то прямых или косвенных угроз. Хотя, зная современную тенденцию разжигания ненависти к нашей Церкви, а также то, что в Киеве и Киевской области уже зафиксировано немало случаев поджогов, неудивительно, что кто-то мог это сделать просто с ненависти к нам», – отметил протоиерей Дионисий.