В Киеве состоится финал фестиваля для людей с инвалидностью

В Киевском городском дворце ветеранов (вул. Бастионная, 11) 18 ноября в 11.00 начнется финал фестиваля для людей с инвалидностью «Мы есть у тебя, Украина!».

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия фестиваль проводит ВОО «Всеукраинское объединение инвалидов, пострадавших от мин и участников АТО», сообщает Центр информации УПЦ.

Более пятидесяти участников из разных городов Украины, несмотря на недостатки здоровья, продемонстрируют зрителям свои таланты. Откроет финал фестиваля председатель жюри, член паралимпийской сборной Украины четырехкратная чемпионка мира по спортивным танцам на колясках Елена Чинк. Гостями фестиваля будут ветераны и участники боевых действий, воины-интернационалисты, члены семей погибших.