На Винниччине из храма УПЦ похитили три иконы
10:37, 15 ноября 2017Общество
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Фото: vinbazar.com
В селе Глуховцы Козятинского района из храма святой мученицы Параскевы Украинской Православной Церкви неизвестные похитили три иконы. Сейчас воров ищет полиция, сообщает Vinbazar.
В ночь на 13 ноября из помещения глуховской церкви неизвестные похитили иконы святой великомученицы Варвары, преподобного Серафима Саровского и образ Божией Матери "Почаевская".
В помещение храма злоумышленники попали путем взлома навесных замков на тыльных дверях.
По факту кражи в полиции открыто уголовное производство. За совершение такого преступления злоумышленникам грозит 6 лет тюремного заключения.
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