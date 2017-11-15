На Винниччине из храма УПЦ похитили три иконы

10:37, 15 ноября 2017
Общество
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Фото: vinbazar.com

В селе Глуховцы Козятинского района из храма святой мученицы Параскевы Украинской Православной Церкви неизвестные похитили три иконы. Сейчас воров ищет полиция, сообщает Vinbazar.

В ночь на 13 ноября из помещения глуховской церкви неизвестные похитили иконы святой великомученицы Варвары, преподобного Серафима Саровского и образ Божией Матери "Почаевская".

В помещение храма злоумышленники попали путем взлома навесных замков на тыльных дверях.

По факту кражи в полиции открыто уголовное производство. За совершение такого преступления злоумышленникам грозит 6 лет тюремного заключения.

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