Отпевание Михаила Задорнова состоится в рижском соборе Александра Невского

Отпевание артиста начнется в 11.00 в рижском соборе Александра Невского. Об этом сообщает «Православие и Мир» со ссылкой на официальную страницу Задорнова «ВКонтакте».

После этого тело перевезут на кладбище Яундубулты города Юрмала. Михаил Задорнов будет похоронен там рядом со своим отцом.

«Спасибо всем, кто поддержал нас в эти тяжелые дни. Благодарим вас за теплые слова, сочувствие, проявленную вами деликатность. Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель», – пишут близкие сатирика.

Михаил Задорнов умер 10 ноября в возрасте 69 лет. С конца 2016 года было известно, что у него рак головного мозга. За два месяца до смерти Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с православной Церковью. Соборование сатирика прошло в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы.