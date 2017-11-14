На Тернопольщине археологи начали раскопки монастыря, разрушенного после Второй мировой войны

11:02, 14 ноября 2017
Общество
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Фото: facebook.com / Чертковский вестник

На Тернопольщине возле Доминиканского костела начали раскопки монастыря, который разрушили после Второй мировой войны. Об этом сообщает "Чертковский вестник".

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"Пожалуй, уже всем известно, что возле Доминиканского костела начаты раскопки. На заказ отцов-доминиканцев, группа археологов раскапывает  здание монастыря, который был разрушен после II мировой войны", - говорится в сообщении.

О находках и планах ученые планируют рассказать в ближайшее время.

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