На Тернопольщине археологи начали раскопки монастыря, разрушенного после Второй мировой войны
11:02, 14 ноября 2017Общество
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Фото: facebook.com / Чертковский вестник
На Тернопольщине возле Доминиканского костела начали раскопки монастыря, который разрушили после Второй мировой войны. Об этом сообщает "Чертковский вестник".
"Пожалуй, уже всем известно, что возле Доминиканского костела начаты раскопки. На заказ отцов-доминиканцев, группа археологов раскапывает здание монастыря, который был разрушен после II мировой войны", - говорится в сообщении.
О находках и планах ученые планируют рассказать в ближайшее время.
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