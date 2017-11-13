На Одесщине из храма УПЦ украли гуманитарную помощь

В селе Молога Белгород-Днестровского района 12 ноября был ограблен Свято-Казанский храм. Об этом сообщает прес-служба Одесской епархии УПЦ.

Грабители с помощью лестницы перелезли через забор, вырвали решетку с окна и проникли в храм. Злоумышленники разбили блок охранной сигнализации и до приезда из Белгород-Днестровского группы быстрого реагирования охранной компании успели вскрыть кружки для пожертвований нуждающимся, сбор гуманитарной помощи которым был объявлен по епархии в конце октября, и скрылись с места преступления до прибытия ГБР.

На место проишествия была вызвана оперативная группа районного отделения Национальной полиции, проводятся следственные действия.

Напомним, что за последние несколько лет в Одесской области ограблено более 50 храмов.