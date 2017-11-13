В Киеве задержали мужчину, который обокрал храм и вынес 15 литров вина

Правоохранители задержали злоумышленника за кражу в супермаркете, а во время проверки установили, что он находится в розыске за совершение еще одного преступления.

В конце октября в дежурную часть поступило сообщение о том, что в поселке Водогон ночью неизвестные лица ворвались в помещение церкви и похитили бытовую технику и пятнадцать литров вина, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал заместитель начальника 1-го отдела Оболонского управления полиции Олег Милош, на месте происшествия правоохранители установили, что злоумышленники попали в помещение, взломав раму окна. Из церкви они забрали аудиосистему, микроволновую печь и пятнадцать литров вина. По данному факту было начато уголовное производство.

«Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался уроженец Киевской области, 1981 года рождения. Выяснилось, что он оставил похищенное имущество у своих знакомых, которым сказал, что техника принадлежит ему, поэтому он скоро ее заберет», - рассказал Олег Милош.

Вещественные доказательства полицейские изъяли для проведения необходимых следственных действий и экспертиз. По месту жительства злоумышленник не появлялся, скрываясь от правоохранителей, поэтому его объявили в розыск.

«Позже поступила информация о задержании мужчины в супермаркете. Он пытался похитить продукты питания. Во время проверки выяснилось, что злоумышленник причастен к церковной краже», - сообщил подполковник полиции.

Задержанный признался в содеянном. Он пояснил, что похищенную технику планировал перепродать. Полицейские установили, что правонарушитель ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков.

«В отношении мужчины расследуется сразу два уголовных производства: по части второй статьи 185 (Кража) и частью третьей статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения», - отметил Олег Милош.