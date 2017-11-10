Похищенная на Львовщине икона неизвестным образом оказалась в часовне на Тернопольщине

Святыня исчезла из деревянной пастушьей церкви в селе Губичи на Львовщине – кто-то снял икону, а на ее место повесил два старинных образа. Пропавшую святыню правоохранители искали почти две недели и нашли ее в часовне в селе Новые Петликовцы Бучацкого района, сообщает «TeNews» со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Как святыня там оказалась – не знает никто. Часовня находится на окраине села в поле, удаленно от населенных пунктов. Часовня постоянно открыта и вход туда – свободный.

После того, как львовские правоохранители убедились, что это именно та икона, которую они разыскивают, у образа установили охрану. А пока решался вопрос относительно транспортировки реликвии.