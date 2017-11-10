Умер Задорнов: перед смертью примирился с Православной Церковью

Известный сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщают "РИА Новости", со ссылкой на слова телеведущей Регины Дубовицкой.

"Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная", – приводит ее слова агентство городских новостей "Москва".

Сообщение о смерти писателя подтвердил RT народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

"Он был абсолютно неизлечим, у него были поражены оба полушария мозга. Вчера вечером он скончался. Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят", – сказал он.

В начале октября Задорнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что вынужден отменить часть концертов до Нового года из-за болезни, не уточнив подробностей. По сообщениям СМИ, в начале 2016 года у него диагностировали опухоль головного мозга.

Задорнов – писатель-сатирик, юморист, актер. Наиболее известная тема его монологов – критика западного, в первую очередь американского образа жизни и культуры.

Родился в июле 1948 года в Юрмале. В 1974-м окончил Московский авиационный институт (МАИ), специальность – "инженер-механик". В том же году начал публиковаться. Какое-то время работал в институте инженером. Также был худруком студенческого агиттеатра МАИ "Россия". Затем стал заведующим отделом сатиры и юмора в журнале "Юность".

Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Он выступал в качестве автора и ведущего таких телепередач, как "Аншлаг" и "Смехопанорама".

Он написал более десяти книг, среди его работ – лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". Вел блог в интернете.