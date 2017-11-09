Пьяный священник УПЦ КП стал причиной ДТП на трассе Киев-Чоп - ТСН

На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с четырьмя машинами, которое устроил пьяный священник. Об этом сообщает ТСН.

Священник Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, по словам очевидцев, подрезал один из автомобилей на трассе.

После этого столкнулись еще две машины. В результате двое людей пострадали: священник разбил голову, у одной пассажирки сломана рука.

После ДТП его виновник попытался сбежать, прихватив бутылку водки. Тест на алкоголь показал три промилле, что в 15 раз больше нормы.

Также во время осмотра авто у священника нашли незарегистрированный пистолет.