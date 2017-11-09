В Ровно священники УПЦ сдали кровь для онкобольных детей

Четверо священнослужителей Ровенской епархии УПЦ во главе с руководителем епархиального отдела социального служения протоиереем Василием Начевым 6 ноября сдали кровь для онкобольных детей.

Как сообщает "Фома в Украине", в Ровенскую областную станцию переливания крови священники уже приходили не один раз.

В Ровенской епархии УПЦ 2016 год был объявлен годом помощи онкобольным детям. С тех пор священнослужители регулярно становятся донорами.

Отец Василий опекает пациентов детской онкогематологии. Он знает проблемы и нужды больных детей, и по возможности вместе с клириками епархии помогают ребятам.

Напомним, также в Запорожской епархии УПЦ с 2011 годадействует благотворительный проект «Любовь милосердствует», цель которого – сбор средств на покупку в местные больницы дорогостоящего медицинского оборудования, а также – донорской крови для тяжелобольных детей. Всего за время проведения акции удалось собрать свыше 1000 литров крови. В проекте также принимают участие священнослужители епархии.