Михаил Задорнов отрекся от неоязычества и вернулся в Православие

Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов отрекся от неоязыческих взглядов и вернулся в Православие. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил протоиерей Андрей Новиков, который совершил над ним таинство соборования.

"Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. Два месяца назад Михаил Николаевич принёс Богу покаяние в таинстве Исповеди в Казанском соборе г. Москвы", - написал на своей странице в Фейсбук протоиерей Андрей.

Священник также попросил молитв о рабе Божием Михаиле.

"Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин. Прошу молитв о рабе Божием Михаиле, в том числе, да простит ему Милосердный Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством. Размещаю эту информацию в согласии с ближайшими родственниками Михаила Николаевича", - написал священник.