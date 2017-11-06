В Ужгороде презентовали уникальное издание о церковной живописи Закарпатья

В Ужгороде состоялась презентация издания Михаила Приймича „Церковная живопись Закарпатья”. Об этом сообщает "Голос Карпат".

Как отметил издатель Виктор Браславец, это книга-альбом, сборник исторических исследований художественных процессов сакрального характера в крае 18-20 вв. Она содержит историко-художественные очерки, которые автор собирал в течение всей жизни. Как рассказал издатель, изначально книга имела более академический вид, но позже изменили ее стиль на более популярный.

«Мы хотели, чтобы книга была доступна и для людей, которые имеют не столь глубокие знания в искусстве, чтобы все имели возможность насладиться ее содержанием», - отметил Браславец.

Книга состоит из двух частей: искусствоведческой, которая содержит сбор и анализ исторического материала, и иллюстрационной – образцов икон, которые были описаны в первой части.

В книге есть список всех художников, которые работали на территории области, имена которых были указаны на изделиях или в записях. Речь идет о 96 авторах, размещенных в алфавитном порядке.

На обложке разместили случайно найденную икону, обнаруженную на обратной стороне доски, которую использовали как ступеньку.

Как отметил автор издания, искусствовед Михаил Приймич, церковь сыграла важную роль в становлении классического искусства на Закарпатье.

«Основным заказчиком искусства на Закарпатье выступала церковь. Благодаря ей мы имеем первых академических художников, которые впоследствии стали известными на весь мир. Именно церковь давала возможность сельским художникам учиться академическому рисунку», - сказал Михаил Приймич.

Еще одним примером влияния церкви на искусство Михаил Приймич называет портреты епископов, которые были первым проявлением светского искусства на Закарпатье.

Как подчеркнул автор, без изучения церковного искусства, мы выпускаем целый пласт закарпатской культуры и жизни края.

Тираж книги – 400 экземпляров. Все они будут переданы в библиотеки и художественные учреждения. В свободной продаже книг не будет.