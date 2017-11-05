Под Одессой икону привязали к квадрокоптеру и запустили облететь над селом

На Одесщине в Прилиманськом Овидиопольского района во время крестного хода решили использовать новейшие технологии - привязали икону Казанской Божьей Матери к квадрокоптеру и запустили ее летать над селом.

Как сообщает издание "Думская", на такое новшество решились ради улучшения криминогенной обстановки в селе.

"Я каждый день молюсь, чтобы на наше село сошла благодать. В последний год у нас что не месяц, так кого-то ограбят или побьют. Полиция не действует. Вот я и решилась на такой шаг", - рассказала одна из прихожанок.

Помогал запустить икону над селом директор компании аэросъемки Вячеслав Грубый.

"Таких заказов у меня еще не было. Туристические путевки клиентам по воздуху привозил. Даже с портретом кандидата перед выборами летал. А здесь - целое село облететь с иконой. Это и сложно и ответственно", - сказал он.