Продукция Apple стала новой религией - нейробиологи

Нейробиологи выяснили, что мысли о продукции компании Apple задействуют те же области мозга, которые реагируют и на религиозные образы.

Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на World Religion News, в документальном фильме Би-би-си ученые просканировали мозг поклонника Apple, заявившего, что он думает о любимых гаджетах 24 часа в сутки.

"Исследование показало, что крупный технический бренд воздействует на районы мозга, которые предназначены для обработки религиозной информации", - заключили специалисты.

Антропологи, в свою очередь, заявили, что устройство магазинов Apple имеет много общего с церквями: строгость, почти ангельское освещение и даже сакральный логотип.

В роли божества в новой "вере" выступает Стив Джобс, речами вдохновлявший последователей присоединиться к числу почитателей Apple. А полчища "верующих" еще ночью выстраиваются в очередь, чтобы поклониться "святыне" - какой-нибудь новой продукции компании.

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности.