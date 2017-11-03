Во Львове открылась выставка сакрального искусства

В помещении Исторического комплекса Национального музея во Львове им. А. Шептицкого 2 ноября состоялось открытие выставки «Под патронатом св. Луки». Организовала ее кафедра сакрального искусства Львовской национальной академии искусств., сообщает "День".

На выставке представлены храмовые реализации на крупномасштабных распечатках. Кроме того, посетители смогут увидеть и станковые произведения - иконы и разнообразные композиции сакрального содержания. Над их созданием работали преподаватели, студенты и выпускники кафедры.

Организовали данную экспозицию ко дню чествования св. Луки, который отмечали 31 октября. Ведь святой Лука был не только апостолом и евангелистом, но и первым иконописцем, автором Богородичной иконы. Поэтому различные художественные общества или мастерские, а особенно те, которые работают в области сакрального искусства, выбирают его своим покровителем.

«Мы единственная кафедра такого направления в Украине, которая представляет свои работы за более чем двадцатилетний период со времени своего основания. Это реализации сакральных проектов как в интерьерах, так и на фасадах храмов, выполненные преподавателями, выпускниками и студентами кафедры», - рассказали организаторы.

Посетить выставку можно будет до 26 ноября.