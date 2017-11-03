Во Львове открылась выставка сакрального искусства

15:58, 03 ноября 2017
Общество
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Фото: day.kyiv.ua

В помещении Исторического комплекса Национального музея во Львове им. А. Шептицкого 2 ноября состоялось открытие выставки «Под патронатом св. Луки». Организовала ее кафедра сакрального искусства Львовской национальной академии искусств., сообщает "День".

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На выставке представлены храмовые реализации на крупномасштабных распечатках. Кроме того, посетители смогут увидеть и станковые произведения - иконы и разнообразные композиции сакрального содержания. Над их созданием работали преподаватели, студенты и выпускники кафедры.

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Организовали данную экспозицию ко дню чествования св. Луки, который отмечали 31 октября. Ведь святой Лука был не только апостолом и евангелистом, но и первым иконописцем, автором Богородичной иконы. Поэтому различные художественные общества или мастерские, а особенно те, которые работают в области сакрального искусства, выбирают его своим покровителем.

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«Мы единственная кафедра такого направления в Украине, которая представляет свои работы за более чем двадцатилетний период со времени своего основания. Это реализации сакральных проектов как в интерьерах, так и на фасадах храмов, выполненные преподавателями, выпускниками и студентами кафедры», - рассказали организаторы.

Посетить выставку можно будет до 26 ноября.

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