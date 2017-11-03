В Луцке создали уникальный макет древней местной церкви
12:39, 03 ноября 2017Общество
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Фото: facebook.com / Петр Савчук
В Луцком национальном техническом университете создали и презентовали уникальный макет Кресто-Воздвиженской церкви.
Об этом сообщает "Район Луцк" со ссылкой на пост в Facebook ректора университета Петра Савчука.
Кроме макета Кресто-Воздвиженской церкви также создали и представили сопутствующий анклав на территории Старого города в Луцке.
«Спасибо студентам и преподавателям строительного факультета, а также нашим партнерам-ученым во главе с А. И. Бондарчуком за замечательный совместный проект», – говорится в сообщении.
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