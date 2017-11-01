Патриарх Кирилл решил напомнить о том, что "любые революционеры всегда приносят в жертву часть народа"

Революционеры, как и их предшественники, самой логикой революционного процесса всегда приносят в жертву часть собственного народа ради достижения абстрактных благ.

Такую точку зрения высказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл на открытии XХI Всемирного русского народного собора.

"Революции всегда претендуют на создание нового человека, стремятся сломать традиционное, христианское в нем - «перековать» человека. Отсюда борьба революционеров с традицией, религией, культурой. Но это тупиковый путь, он ведет к отрицанию и дроблению. Революции совершаются на отрицании, на сломе, а стремление к вечной жизни ничего не отрицает, но все пронизывает собой. Это - стремление к любви и к Богу", сказал Патриарх Кирилл.

По его мнению, революции сегодня поставлены на поток.

"Так называемые «цветные революции» стали технологическим понятием, обозначающим силовую смену власти и оправдывающим нарушение конституции и норм международного права", - отметил Патриарх Кирилл.

"Революции, как правило, совершаются сверху, элитой, которая увлекает народ энергетикой разрушения. Простой народ органически не склонен к революционности, напротив, он - хранитель традиции. Что отнюдь не мешает ему желать социальной справедливости", - подчеркнул Патриарх.

Полный текст выступления на patriarchia.ru.