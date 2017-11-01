На Винничине обнаружили школьный чердак, сделанный из 150-летних икон

Легенды о том, что сельская школа на Винничине построена из остатков церкви, возведенной свояком Оноре де Бальзака, подтвердились после проверки музейщиков. Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине".

Еще до недавних пор в селе Гопчица Винницкой области не было даже своей церкви - она появилась всего лишь пять лет назад. До этого жители ходили на богослужения к соседям - местную церковь разрушили в 1926 году. Во дворе бывшего храма спустя пару лет появилась школа. Старожилы, среди них и экс-заведующий местным краеведческим музеем и завуч школы, которому уже 92 года, помнили, что помещения для учеников построили из материалов церкви.

"Тогда часть церковного хозяйства, сарайчик, разваливалась - его снесли, разрушили и церковь, но построили школу", - вспоминают жители Гопчицы.

За прошедшие 90 с лишним лет эти воспоминания понемногу начали превращаться в легенду. Повествования старожилов молодежь начала воспринимать как выдумку, ведь никаких подтверждений до сих пор не нашли. А дети тем временем учились в якобы построенной из церковных досок школе. В атеистические времена жителям дела не было до изображенных на них икон, а потом об этом начали забывать.

Несколько лет назад новым заведующим краеведческим музеем Гопчицы назначили Михаила Петренко. Неравнодушный к истории родного края, он тут же принялся за исследования. И нашел подтверждения и существования Свято-Троицкой церкви в селе, и ее разрушения, и строительства на этом месте школы из церковных материалов. Все это время иконы были скрыты от глаз людей на чердаке учебного учреждения. В темноте под самой крышей их никто не замечал - тут впору оступиться и провалиться вниз, так что разглядывать тени старых балок в сумраке и в голову не приходило. В прошедшее воскресенье росписи нашли на опорных балках чердака - каждая длиной около шести метров и всего 20 см в ширину. Жители разглядели нарисованные библейские сюжеты "Вход Господний в Иерусалим" и "Вознесение", образ Девы Марии, Христа и апостолов.

"Эту церковь в Гопчице построил купец Иван Ризнич, - рассказал "КП" в Украине" Михаил Петренко. - Он жил в Одессе до смерти первой жены, после чего женился на графине Полине Ржевуской. Это сестра Эвелины Ганской, жены Оноре де Бальзака. Отец передал ей в наследство земли в нашем районе, и они с мужем переехали в Гопчицу".

Церковь была построена в середине XIX века. Иван Ризнич был похоронен на территории построенной им Свято-Троицкой церкви.

Что будут делать с росписями - пока не решили. Возможно, в будущем их разместят в новом храме или в музее. Изымать деревянные элементы с росписью не будут - иначе завалится школа. Это селяне смогут сделать после окончания строительства нового учебного комплекса. Но это обещают еще не скоро.