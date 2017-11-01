В Дрогобыче начнут реставрацию 400-летней церкви

На реставрацию старинной деревянной дрогобычской церкви Воздвижения Честного Креста (начало XVII века) в областном бюджете предусмотрели 350 тыс. грн. (150 тыс. грн. на изготовление проектно-сметной документации и 200 тыс. грн на начало реставрационных работ).

Как сообщает IA ZIK, по состоянию на сегодня на стадии выполнены лишь проектные работы, реставрацию еще и не начинали. На пороге – зима. Поэтому встал вопрос: что делать с 200 тысячами гривен, которые должны пойти на реставрацию храма?

Во вторник, 31 октября, Дрогобыч посетили разработчик проекта реставрации церкви Воздвижения Честного Креста Юрий Дубик и подрядчик – директор предприятия «Львовреставрация» Владимир Пащак. В храм также прибыли директор музея «Дрогобиччина» Алла Гладун с коллегами.

Владимир Пащак категорически заявил, что при нынешнем температурном режиме и влажности воздуха реставрировать росписи на деревянных стенах нельзя. Поэтому он предложил направить средства на уникальный памятник деревянного зодчества – храм св. Юра, в котором есть задолженность за выполненные реставрационные работы.

Алла Гладун отметила, что реставрацию не могли начать раньше, поскольку долго готовили соответствующую документацию, и также предлагала «перебросить» средства на церковь св. Юра.

Однако, после эмоциональной дискуссии ее участники согласились, что в уникальном храме Воздвижения Честного Креста таки начнется долгожданная реставрация.