На Черкасщине мужчина похитил из дома старинный образ

В Драбовское отделение полиции обратилась гражданка одного из сел района с заявлением о том, что из ее дома украли старинную икону, которой более 150 лет. Женщина пояснила, что похищенную вещь обнаружила не сразу, так как в доме проводились ремонтные работы, сообщает "Родной край".

Работники полиции во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, установили личность злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель, который помогал женщине с ремонтом. Мужчина во всем признался, рассказал, что незаметно вынес икону из дома и объяснил свой поступок тем, что он верующий, поэтому похитил икону, чтобы оставить ее себе.

Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертизу, для установления ее материальной ценности. По данному факту Драбовским отделением полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественных работ на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или лишение свободы на срок до трех лет.