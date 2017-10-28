Тернопольские полицейские нашли похищенную икону XVIII века

Похищенную из церкви в селе Губичи Старосамборского района икону XVIII века нашли.

Как сообщает «Львовская газета», ее нашли тернопольские полицейские неподалеку Бучача Тернопольской области.

По информации из Старосамборского райотдела полиции, в ближайшие дни его работники должны идентифицировать икону. Сейчас деталей, как именно удалось найти похищенную икону, в полиции не сообщают.

Это один из немногих случаев за последние годы, когда похищенный произведение искусства удалось найти.

Речь идет о цветной барельефе размером 2 х 1,5 метра, который, вероятнее всего, датируется второй половиной XVIII века. В конце сентября икона еще была на месте в церкви Святого Духа в селе Губичи.

Кражу не сразу заметили, ведь церковь расположена за несколько километров от села, в лесу. К тому же это пограничная территория – до польско-украинской границы от святыни лишь два километра. Сейчас в ней служат лишь дважды в год – на Сошествие Святого Духа и во второе воскресенье августа, когда происходит паломничество к Кальварии Пацлавской (Польша).

По словам известного исследователя украинской сакральной архитектуры Василия Слободяна, церковь в селе Губичи датируется первой половиной XVII века. Это была одна из самых отдаленных часовен на путях паломничества к Кальварии Пацлавской – одного из самых известных паломнических мест Перемышльской епархии УГКЦ.

«Церковь датируется 1630 годом. По легенде, эту церковь называли пастушковой за того, что построена она в месте, где пастуху приснилась Пресвятая Богородица», – рассказывает Василий Слободян.

По факту кражи Старосамборское отделение полиции открыло уголовное производство по части 3 статьи 185 УКУ (кража).