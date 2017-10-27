В Луцке ученые обсудили вопросы реставрации и исследования волынских икон

В этом году в ХХIV международной научной конференции «Волынская икона: исследование и реставрация» приняли участие 45 ученых из Украины, России, Белоруси, Польши, которая состоялась в Волынском краеведческом музее. Об этом сообщает «Музейное пространство».

Искусствоведы, историки, музейные работники и реставраторы выступили с сообщениями по истории, атрибутировании, рентгенографувании, химико-технологическим исследованиям памятников сакрального искусства Волыни, Киевщины, Тернопольщины, Черниговщины, Слобожанщины.

Участники и гости конференции имели возможность ознакомиться с шедеврами сакрального искусства в экспозиции Музея волынской иконы – уникальными иконами, созданными на Волыни иконописцем Белостоцкого монастыря иеромонахом Иовом Кондзелевичем и мастерами его круга.

Материалы сообщений опубликованы в научном сборнике конференции, отдельный раздел которого посвящен изучению творческого наследия Иова Кондзелевича. Издание иллюстрировано цветными фотографиями, большинство которых публикуется впервые.

20 октября работа конференции продолжилась в Музее волынской иконы секционными заседаниями конференции, на которых участники выступили с научными докладами.

Затем посетили Михайловскую церковь с. Белосток Луцкого района, где монахом был Иов Кондзелевич, и Торчинский народный исторический музей имени Григория Гуртового.