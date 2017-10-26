Игроки ФК "Черноморец" посетили Киево-Печерскую лавру (видео)
09:40, 26 октября 2017Общество
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Фото: ФК «Черноморец»
Футболисты и тренеры «Черноморца» 25 октября посетили одну из важнейших православных святынь - заповедник Киево-Печерская лавра, который расположен невдалеке от отеля «Черное моря», где одесская команда остановилась на время командировки в столицу. Об этом сообщает «Журналист», со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба «Черноморец».
Вечером «моряки» отправились на поезде в Днепр. Там в среду «Черноморцу» предстоит сыграть матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины с местным СК «Днепр-1».
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