Игроки ФК "Черноморец" посетили Киево-Печерскую лавру (видео)

Футболисты и тренеры «Черноморца» 25 октября посетили одну из важнейших православных святынь - заповедник Киево-Печерская лавра, который расположен невдалеке от отеля «Черное моря», где одесская команда остановилась на время командировки в столицу. Об этом сообщает «Журналист», со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба «Черноморец».

Вечером «моряки» отправились на поезде в Днепр. Там в среду «Черноморцу» предстоит сыграть матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины с местным СК «Днепр-1».