Музею в Днепровской области передали древнее "Всевидящее Око" (фото)

Фонды Новомосковского историко-краеведческого музея им П.Калнышевского пополнились новым экспонатом, связанным с историей архитектурной жемчужины и главной святыни нашего города - Свято-Троицкого собора, сообщает "Полезная газета".

Новая находка является деталью декора фасада колокольни собора, которую сейчас разбирают с целью реконструкции. "Всевидящее Око" - изображение, символизирующее всеведение Божие, выполнена на медной пластине в технике чеканки. Ее передал в дар музею протоиерей Свято-Троицкого собора отец Андрей Москаленко.

По словам директора музея Константина Мешко, скорее всего, этот символ появился на колокольне в 1888 году, после перестройки собора мастером Алексеем Пахучим. Его можно увидеть над воротами колокольни в треугольнике на фото 1990-х годов. К сожалению, снятую перед началом реставрации пластину невозможно вернуть обратно после окончания работ. Она пострадала от воздействия времени и нуждается в реставрации и музейном хранении.

После реставрации новый экспонат можно будет увидеть в обновленной экспозиции 2-го зала музея в разделе истории Присамарских святынь.