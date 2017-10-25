В заповеднике София Киевская открылась выставка с редкими артефактами (фото)

В Национальном заповеднике "София Киевская" открылась выставка-посвящение мощной фигуре украинского православия XVIII века, борцу за украинскую церковь и культуру – Киевскому митрополиту Рафаилу Заборовскому.

Об этом в Facebook сообщил замдиректора по реставрационным и хозяйственным работам Нацзаповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

На выставке представлено редкое собрание артефактов эпохи, в которую жил выдающийся украинец: портреты, иконы, культовый металл, старопечатные книги, архивные документы и другие бесценные реликвии. Центральные экспонаты – элементы богослужебной одежды митрополита, найденные археологами при вскрытии его захоронения в Софийском соборе в 1936 году, хранящиеся в фондах заповедника.

Выставка продлится до 24 января 2018 года.