Социологические данные: украинцы более всего доверяют Церкви

В Украине из всех общественных институтов наибольшим доверием пользуется Церковь. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова, сообщает "Фома в Украине".

Церкви доверяют 64,4% опрошенных, Вооруженным силам Украины - 57,3%, СМИ - 48,3%. Среди прочих общественных явлений украинцы выделяют волонтеров - им доверяют 66,7%.

Число респондентов, которые доверяют этим институтам и явлениям, на статистически значимом уровне превышает число тех, кто им не доверяет.

Согласно исследованию, Президенту Украины не доверяют 68,2% украинцев, правительству - 73,1%, а Верховной Раде Украины - 80,7%.

Опрос провел Центр Разумкова с 6 по 11 октября 2017 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.