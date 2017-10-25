Религиозная война: что стоит за захватами храмов в Западной Украине

Украина может вступить в смутное время «религиозных войн». Уже сейчас в Западной Украине общины поднимают вопрос возврата храмов. И речь вовсе не только о церквях УПЦ, на которые претендуют православные Киевского патриархата: на днях капелланы от УГКЦ силой «выселили» Благовещенский храм УПЦ в Коломые, но буквально через день в Сети появился список из 110 других храмов в Тернопольской епархии, принадлежащих УПЦ КП и УАПЦ, но «не возвращенных УГКЦ», сообщают «Вести».

ВЗАИМНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ

Автор списка - также капеллан (позывной Русич), служивший в ДУК «Правый сектор», - отец Михаил Забанджала. Он пояснил, что список - не призыв к действию, а «научное изыскание».

«В 54 селах вообще нет грекокатолических общин. А раз так, там вовсе не стоит претендовать на возвращение храмов. Но правда должна быть и ее придется признать - как бы это ни было неприятно православным священникам: из исторического контекста нельзя вычеркивать тот факт, что в селах были и есть грекокатолические общины, - рассказал нам Забанджала. - А у нас сейчас вовсе нет диалога между епархиями о возврате храмов, разве что на уровне отдельных священников: собрались - посидели - помолились - разошлись, и никто не поднимает вопрос, почему и на кого обижен. А обиды будут сидеть внутри, пока их не выскажут».

В УПЦ КП вопрос возврата храмов комментируют осторожно. Капеллан Тернопольской епархии УПЦ КП, протоиерей Вячеслав Кизилов выразил недоумение, подчеркнув, что на Покров (14 октября) участвовал в телепередаче со своими коллегами из УГКЦ, но вопросов о передаче имущества никто не поднимал. «В регионе все стабилизировалось: нет ни передряг, ни батальных столкновений за культовые помещения. Полагаю, высказанное мнение - личный взгляд отца Забанджалы, у него сейчас и своего прихода-то нет - может, ему попросту скучно, - предположил в беседе с «Вестями» протоиерей Мирон Гах, секретарь Тернопольской епархии УПЦ КП. - Со своей стороны, вопрос возврата костелов активно поднимают римокатолики: Мечислав Мокшицкий (епископ католиков латинского обряда во Львове) требует возврата помещений уже у самих грекокатоликов».

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Любопытно, что, по данным Забанджалы, епископ Мокшицкий может в скором времени отправиться на повышение. «Он явно не последний человек и сейчас хочет показать себя во Львове как «патриота Польши» и «собирателя земель», - заключил священник. В римокатолической церкви, в свою очередь, призывают к поиску компромиссов. «Не знаю, как думают другие церкви, но у нас на Закарпатье грекокатолики забрали три или четыре костела. Я прошу вернуть только один, минимум для того, чтобы мы могли служить там по графику, - сказал епископ римокатолической церкви Закарпатья Антал Майнек. - Я каждому рекомендую понемногу идти на уступки ради церкви и верующих».

Официальная позиция УГКЦ по вопросу возврата культовых сооружений такова: «Мы последовательно выступаем за сохранение в Украине межконфессионального мира, никому не приказываем и не рекомендуем захватывать силой храмы или любое другое имущество».

«ЗАПЫЛАЕТ ВСЯ СТРАНА»

Эксперты признают наличие конфликтов и предупреждают: если государство попытается самоустраниться от их решения, Украина рискует окунуться в смуту. «Я допускаю, что список - инициатива масс, и это не нужно блаженнейшему Святославу (предстоятель УГКЦ. - авт.) - он-то прекрасно понимает, в отличие от части святых отцов и прихожан, что такой подход возымеет негативные последствия для общества и межцерковного диалога, - сказал нам религиовед Юрий Решетников. - Увы, но на местах «эксцессы исполнителей» могут быть, и они происходят».

Эксперт напомнил, что в начале-середине 90-х в Украине было не менее 900 «горячих точек» на религиозной основе. К концу нулевых их количество удалось снизить всего до тридцати. «А ведь Западная Украина, по сути, взрывоопасна - это наши религиозные Балканы: в результате Первой и Второй уний польские власти заставили православных священников перейти в подчинение католиков (в Центральной и Южной Украине этого не было), и теперь регион являет собой пестрое историко-политическое наслоение. И все религиозные, этнические группы думают, что именно им кто-то что-то должен, - пояснил политолог Руслан Бортник. - Попытка что-либо там «двинуть», освятить захват, может привести к «теплой» фазе религиозной войны, когда одни и те же храмы будут переходить из рук в руки, и не двух, а сразу трех конфессий».

В дальнейшем возможен и зеркальный процесс на юго-востоке, только захватывать будут уже греко- и римокатолические храмы. Единственная возможность избежать взрыва: привлекать правоохранителей и действовать исключительно по закону. По мнению эксперта, впрочем, последние события могут иметь и другой, более глубокий смысл: целью УГКЦ и УПЦ КП может быть атака на УПЦ, когда под маркой «возвращения исторической справедливости» силой захватят храмы православных общин уже по всей территории Западной Украины. «Особо их интересует Почаевская лавра - все остальное может быть лишь информационным прикрытием, попыткой придания событиям исторического контекста», - заключил Бортник.

В УПЦ опасения подтвердили. «Это пролог к тотальной религиозной войне в Украине, намного более жестокой и кровопролитной, чем та, которая уже была разожжена в начале 90-х. Только теперь запылать может вся страна, - сказал «Вестям» архиепископ Боярский Феодосий. - И если уж представители УГКЦ так обеспокоены восстановлением «исторической справедливости», то почему их так возмущают заявления примаса католиков Мечислава Мокшицкого с требованием вернуть костелы?» Владыка Феодосий также призвал духовенство УГКЦ «начать с себя», вернув храмы, построенные православными и используемые грекокатолическими общинами.

«Вести».