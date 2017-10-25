Неизвестные совершили акт вандализма над поклонным крестом на трассе Киев-Чоп

В ночь с 20 на 21 октября неизвестные совершили акт вандализма и святотатства над распятием на поклонному кресту, который установлен на трассе Киев-Чоп при повороте на пгт. Пулини. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Житомирской епархии.

Данный крест был установлен по благословению архиепископа Житомирского и Новоград–Волынского Никодима перед въездом в пгт. Пулин. Неизвестные лица жестоко поломали распятие на куски. Доступ к молитвенного почитания Креста был открыт для всех, поэтому препятствий преступники не имели.

1 октября 2013 года духовник Житомирской епархии архимандрит Гавриил (Вардаев), священник Василий Волосянский и священник Александр Могила совершили освящение креста. Участие в мероприятии приняли председатель райгосадминистрации С.Й. Карпинский, председатель районного совета А.П.Лыпко, поселковый голова А.С. Гаврилюк, прокурор района Ткачук В.М., начальник Красноармейского отделения Володарско-Волынской межрайонной государственной налоговой инспекции Ігнатено П.М. и работники правоохранительных органов.

По данному факту зарегистрировано заявление в дежурной части Пулынского отделения полиции.