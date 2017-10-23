В УГКЦ заявили о намерении после УПЦ забрать также храмы автокефалов и УПЦ КП

Священник Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ), капеллан подразделения "Золотые Львы Черной сотни" Михаил Дзюба на своей странице в социальной сети Facebook заявил о том, что униаты вернут все древние храмы, которые были в собственности УГКЦ.

"Мы осуществили это в Коломыи (Ивано-Франковская область) и осуществим на территории Галичины и Закарпатья", - подчеркнул он.

Как сообщают "Украинские новости", 20 октября еще один священник УГКЦ и капеллан "Правого сектора" Михаил Забанджала опубликовал в своем блоге список невозвращенных униатам храмов на Западной Украине.

Всего в перечне 110 храмов, которые на данный момент принадлежат УПЦ Киевского Патриархата и Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов прокомментировал у себя на странице Facebook эту новость.

"Как я понимаю, маятник качается в другую сторону. Теперь униаты решили предъявить претензии на храмы раскольников и автокефалов. И думаю, что очень быстро религиозные общины УПЦ КП и УАПЦ начнут "переходить" к УГКЦ по схеме сельских референдумов. А законопроект 4128 (о свободном изменении подчиненности) очень быстро поможет им в самоидентификации. Кстати недавно синод так называемой церкви Киевского патриархата очень просил Парубия кроме прочих, законопроект 4128. А что получается, что не для вас ребята он писался?"

Ранее заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил о том, что события в Коломые разрушили имидж УГКЦ как "внешне порядочной конфессии".

"Грош цена всем разговорам о единстве, о "общения" между православными и греко-католиками, о единой "поместной церкви", о Киевской церкви и т. д. Эти идеи и до того воспринимались достаточно сдержанно, а теперь все это Коломыя умножила на ноль", - подчеркнул священник. "Кроме того, захват православного храма в Коломые создал еще одну проблему в глобальном православно-католическом диалоге, который сейчас развивается. Короче говоря, для УГКЦ здесь проигрыши на всех фронтах".

Заместитель главы отдела Внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич считает, что рейдерский захват Благовещенского храма Украинской Православной Церкви является стратегической ошибкой и проигрышем для Украинской Греко-Католической Церкви.