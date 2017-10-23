На Львовщине дизайнер устроила фотосессию, чтобы спасти костел (фото)

В полуразрушенном костеле в селе Годовица, за 20 км от Львова, для которого скульптор Иоганн Георг Пинзель создал свои шедевры и которые экспонировались в Лувре, устроили модную фотосессию. Таким образом, автор идеи – дизайнер Ивона Лобан пытается привлечь внимание широкой общественности к святыне, чтобы уберечь ее от уничтожения, сообщает ИА ZIK.

Это мероприятие стало продолжением культурно-художественного проекта «Под Звездой Пинзеля», который состоялся 18 сентября во Львове.

«Все делаем для популяризации Пинзеля среди широкой аудитории. На художественные акции в основном приходят люди искусства. А я бы хотела, чтобы Пинзеля, как и Микеланджело, знал каждый, – отметила Ивона Лобан. – Ведь каждый украинский ребенок знает, кто такой Микеланджело. Но не каждый ребенок или молодой человек слышала о Пинзеле, что его произведения были в Лувре».

Именно поэтому Ивона Лобан, вдохновленная Пинзелем, создала коллекцию моды.

«Когда коллекция была создана, настало время ее сфотографировать и показать большей аудитории, ведь не все люди имели возможность прийти на показ во Дворце Потоцких во Львове. И тут вспомнили о том, с чего все начиналось», – отметила дизайнер.

Ивона Лобан с моделями поехала в Годовица в храм, для которого Пинзель делал свои скульптуры.

«Меня очень поразил тот костел. Болела душа от того, что он находится в ужасном состоянии, что он не отреставрирован, хотя это первый барочный храм в Украине и там были красивые скульптуры Пинзеля, которые ездили в Лувр», – отметила она.

Дизайнер призналась, что не ожидала, насколько гармонично ее одежда будет смотреться среди старых стен: «Мы сделали колоссальные съемки. Они оказались уникальными, поскольку фрески полностью соответствовали цветам коллекции. Эта гармония нас просто поразила, поэтому этим хочется поделиться».

Она добавила, что таким образом через коллекцию, мода привлекает внимание к храму.

«Возможно, среди тех людей, которые увидит коллекцию, будут бизнесмены, общественные деятели, чиновники, которые найдут возможности помочь этому храму. Если он разрушится, это станет страшным позором для Украины. Сейчас каждый день на счету. Уже одна арка, на котором держалася крыша, обвалилась, осталась только одна. Реставраторы говорят: если дождемся еще одного обвала свода, то не будет что реставрировать», – отметила Ивона Лобан.