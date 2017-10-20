В Киеве продолжается выставка украинских икон XVII–XIX веков

Выставка украинской иконы XVII–XIX вв. открылась на прошлой неделе в галерее «Ornament Art Space» в Киеве. В экспозицию вошли иконы из разных регионов Украины, сообщает «Фома в Украине».

Особое место занимает образ конца XVIII в. «Покрова Пресвятой Богородицы». Иконы с подобным сюжетом получили название «казацкие Покровы» - именно такие лики казаки брали с собой в походы, оберегая их как самые ценные реликвии и проводя перед ними массовые молебны накануне битв.

В рамках выставки запланированы просветительские встречи, посвященные формированию и развитию украинской иконописи. Анонсы будут опубликованы на странице галереи в Facebook.

Галерея «Ornament Art Space» находится по адресу: Киев, ул. Анри Барбюса, 53. Вход свободный. Выставка продлится до 1 ноября.