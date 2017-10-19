Во Львове на "Вернисаже" археологи будут искать фрагменты церкви святой Екатерины
На следующей неделе на территории львовского Низкого замка (нынешняя территория «Вернисажа») начнут археологические исследования. Об этом сегодня информировали на брифинге возле входа в Ратушу, сообщает "Дивись інфо".
Заказчиком работ на проведение археологических раскопок между ул. Низкий замок, ул. Театральной, ул. Леси Украинки и пр. Свободы является управление охраны исторической среды ЛГС. Тендер на выполнение работ выиграл научно-исследовательский центр «Спасительная археологическая служба».
Как отметил директор НИЦ «Спасительная археологическая служба» ИА НАН Украины Олег Осаульчук, раскопки будут в диаметре 30 метров и 5 метров в глубину и продлятся месяц.
«Исследования позволят нам добраться до останков Низкого замка», – пояснил Осаульчук. Однако, исследователи не исключают и варианта, что не найдут ничего.
В свою очередь, начальник управления охраны исторической среды ЛГС Лилия Онищенко, пояснила, что настало время исследовать Низкий замок, поскольку город давно ожидало эти археологические раскопки. «Хотелось бы все-таки найти фрагменты церкви Святой Екатерины, о которой все давно говорят, но никто не знает, где она точно была», – добавила Онищенко.
По словам начальника управления охраны исторической среды ЛГС, смета на археологические исследования Низкого замка составляет 130 тыс. гривен.