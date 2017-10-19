В Коломые храм УПЦ захватили люди, которые выдали себя за капелланов УГКЦ

Ивано-Франковская епархия УПЦ обратилась в силовые ведомства Вооруженных Сил Украины с запросом о священниках УГКЦ, которые назвались Координационным советом военных капелланов, и получили ответ, что эти люди не находятся в подчинении регулярной украинской армии.

Об этом сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.

Как сообщалось, 18 октября, несмотря на решение Ивано-Франковского окружного административного суда представители Украинской Греко-Католической Церкви захватили Свято-Благовещенский храм города Коломыи. Срезав замки, они зашли в храм и отслужили богослужение.

Накануне Координационный совет военных капелланов, участниками которого являются священники УГКЦ Николай Мединский, Михаил Арсенич, Юрий Атаманюк, Василий Довганюк, Михаил Дзюба, Николай Остафийчук и другие, заявили о полном запрете на совершение богослужений в Благовещенском храме православной общине.

Сейчас представители УГКЦ не допускают в храм верующих УПЦ.

Как сообщалось ранее, Ивано-Франковский окружной административный суд установил факт законности пользования религиозной общиной Украинской Православной Церкви Благовещенским храмом в городе Коломыя и, соответственно, противоправными действия представителей полиции, которые опечатали культовое сооружение.