На Хмельнитчине из храма похитили икону, которую подарил селу святой Иоанн Кронштадский

13:28, 19 октября 2017
Общество
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Фото: news.church.ua

Сегодня ночью с 18 на 19 октября в селе Дашковцы Виньковецкого района Хмельницкой области из Успенского храма похитили старинную икону Богородицы «Всех скорбящий Радость». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ

Неизвестные проникли в помещение церкви и похитили чудотворный образ, который в 1901 году селу подарил святой праведный Иоанн Кронштадский.

Благочинный Виньковецкого благочиния протоиерей Михаил Варахоба сообщил, что на место преступления выехала полиция.

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«Это была для дашковчан очень дорогая икона. Ее для села благословил сам прав. Иоанн Кронштадский. Образ деревянный, старинный с настоящими денежками, на ней есть подпись, что это именно отец Иоанн благословил ее в 1901 году. Помимо этой святыни, из храма больше ничего не взяли», - отметил священник.

Отец-благочинный также рассказал об истории этой святыни: «В нашем селе жил человек Николай Лановой, у которого очень болели ноги. Однажды он услышал о том, что святой помогает людям получить у Бога исцеления и отправился в Кронштадт. Когда он встретился с праведником - тот дал больному икону и сказал: “Если донесешь ее до своего села - получишь исцеление и будешь иметь много детишек”. Он шел пешком до дома почти год, а когда добрался до Дашковцев, полностью выздоровел, женился, у него родилось 8 детей. Чудом эта икона сохранилась до наших времен. Крестьяне, рискуя жизнью, прятали ее от нквд-шников, передавали из поколения в поколение. От нее получил исцеление не один человек».

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