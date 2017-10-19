На Хмельнитчине из храма похитили икону, которую подарил селу святой Иоанн Кронштадский

Сегодня ночью с 18 на 19 октября в селе Дашковцы Виньковецкого района Хмельницкой области из Успенского храма похитили старинную икону Богородицы «Всех скорбящий Радость». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ

Неизвестные проникли в помещение церкви и похитили чудотворный образ, который в 1901 году селу подарил святой праведный Иоанн Кронштадский.

Благочинный Виньковецкого благочиния протоиерей Михаил Варахоба сообщил, что на место преступления выехала полиция.

«Это была для дашковчан очень дорогая икона. Ее для села благословил сам прав. Иоанн Кронштадский. Образ деревянный, старинный с настоящими денежками, на ней есть подпись, что это именно отец Иоанн благословил ее в 1901 году. Помимо этой святыни, из храма больше ничего не взяли», - отметил священник.

Отец-благочинный также рассказал об истории этой святыни: «В нашем селе жил человек Николай Лановой, у которого очень болели ноги. Однажды он услышал о том, что святой помогает людям получить у Бога исцеления и отправился в Кронштадт. Когда он встретился с праведником - тот дал больному икону и сказал: “Если донесешь ее до своего села - получишь исцеление и будешь иметь много детишек”. Он шел пешком до дома почти год, а когда добрался до Дашковцев, полностью выздоровел, женился, у него родилось 8 детей. Чудом эта икона сохранилась до наших времен. Крестьяне, рискуя жизнью, прятали ее от нквд-шников, передавали из поколения в поколение. От нее получил исцеление не один человек».