В Тернополе коллекционер подарила музею более 200 икон

Более двухсот копий худотворних икон из 52-х стран мира собрала врач, поэтесса Мария Тройчак за 17 лет. Достоянием решила поделиться с тернопольцами, передав иконы областному краеведческому музею, сообщает газета "День".

Образы Мария Тройчак привезла из Духовных святынь различных конфессий. На них – Пресвятая Богородица, Иисус Христос, святые.

Первую часть своего собрания женщина передала тернопольскому краеведческому музею еще в июле. Теперь в экспозиции — половина ее коллекции. Сейчас готовят место еще для сотни икон. Молитвы к каждой пани Мария за свой счет издала на специальных буклетах. Выставка посвящена Рождеству Иоанна Крестителя и Покрову Пресвятой Богородицы.

«Я не могу хранить их дома. Мне в голову пришла такая мысль, когда я их собрала более трех десятков. Я уже развесила в доме, сделала часовню, на работе, всем соседям раздаю и кто взял икону говорит: «Боже, она мне такое исцеление несет. Ребенок болел — не говорил, теперь — говорит. Давала такие целебные иконы, о которых сама знала глубже», — рассказала «Дню» Мария Тройчак.

Впоследствии выставку-собрание копий чудотворных икон Марии Тройчак планируют представить в районах Тернопольщины, Киеве, в других регионах Украины и издать каталог.

Председатель Тернопольского областного отделения Украинского фонда культуры Владимир Барна отмечает: «Эта выставка - только начало большой духовной работы по всем районам Тернопольщины в следующем году. Уже договоренность есть о том, что мы эту выставку представляем в Киеве в Украинском фонде культуры. Затем ее покажут во всех регионах Украины».

Также Мария Тройчак представила коллекцию церковных колокольчиков. Самый старый - привезли во время переселения 70 лет назад из Польши ее родители.