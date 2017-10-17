Во Львове вандалы изувечили остановки на Крестном Пути на Высоком замке

Во Львове вандалы повредили стации Крестного Пути, в парке Высокий замок. Об этом сообщает «Львовский портал» со ссылкой на БФ «Дело Скарбека».

Вандалы на одной из стаций сломали крест, на другой разбили две фигурки молитвенных женщин, погнули и украли молитвенные таблицы, крепления.

Одна из фигур уже восстановлена, другая требует глобальной реставрации, которая продлится не меньше месяца, рассказывает скульптор Богдан Гретчак. По его словам, реставрационные работы поврежденной фигуры по своей сложности аналогичны изготовлению новой, и соответственно существенно затратны.

Ежегодно на этом Крестном Пути молятся Львовские прихожане и гости города и проходя путь Иисуса от осуждения к смерти. 15 стаций в фигурах были созданных скульптором Богданом Гретчаком и за счет пожертвований Львовян.

Крестный Путь освятили в 2015 году, возведение каждой станции продолжалось с 2010 года, стоимость каждой из них - 3-5 тыс. долларов.