В Виннице проходит выставка уникальных икон

В Виннице проходит уникальная выставка известного украинского живописца Александра Охапкина «Святая мати Покровонько...».

На выставке представлено около 40 уникальных работ художника, сообщает "Винница-Инфо".

На иконах изображены святые, но в непривычном образе. На иконах Александра Охапкина много цветов, золота, света небесного и земного. Каждая картина-икона – это игра света, рельефно наложенных слоев красок, контрастных цветов.

Заслуженный художник Украины работает преимущественно в области иконописи. Искусствоведы называют творчество Александра Охапкина «религиозной поэзией в красках». Образцом для него служат работы украинских мастеров-иконописцев Рутковича, Боровиковского и Кондзилевича.

За 30 лет творчества художник создал около 1000 работ, из них картин-икон – около 400. Картины художника выставлялись на многих выставках в Украине и за рубежом – в Риме, Париже, городе Ильвешайм (Германия). Его произведения хранятся в фондах Союза художников Украины, частных коллекциях Германии, Франции, США, Канады, Польши, Италии и других стран. Написанные им иконы украшают церкви Украины и церковь святого Владимира в Париже.

Выставка будет работать до 2 ноября в галерее «Арт-Шик».

***Александр Охапкин родился 28 января 1962 года в Житомире. Среднее художественное образование получил в Днепропетровском художественном училище, после окончания которого два года работал учителем в детской художественной школе Александрии. В 1984 году поступил на факультет живописи Киевского государственного художественного института (ныне Национальная Академия изобразительного искусства и архитектуры). Обучение в художественном институте окончил в августе 1990 года, после чего вернулся в Александрию, где продолжил обучение в местной художественной школе. Сейчас Александр Охапкин работает преподавателем в Александрийской детской художественной школе. В этом городе он выполнял заказ для новопостроенных церквей - писал иконы и принимал участие в росписи церковных интерьеров.