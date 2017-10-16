Представители УПЦ приняли участие в государственных мероприятиях по случаю Дня защитника Украины

Архиереи и клирики Украинской Православной Церкви приняли участие в государственных мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября – в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в Киеве, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, благочинный Деснянского благочиния протоиерей Димитрий Григорак вместе с духовенством посетили кладбища и мемориальные памятники защитникам отечества в Деснянском районе Киева, где были совершены заупокойные литии по воинам.

Духовенство Волынской епархии 14 октября молитвенного почтило память украинских военнослужащих, погибших на востоке Украины. Священнослужители посетили места захоронения усопших воинов, где совершили заупокойные литии.

В тот же день, по благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, священники Мукачевской епархии приняли участие в торжествах, которые состоялись в Ужгороде и Мукачево. Вместе с представителями общественности и власти городов, клирики возложили цветы к мемориалам погибшим воинам и совершили заупокойную молитву.

В Одессе по случаю праздника протоиерей Максим Омельченко принял участие в торжественном возложении цветов к памятнику Т.Г. Шевченко вместе с руководством области и города.

Вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии, викарий Полтавской епархии епископ Новосанжарский Вениамин вознес сугубые молитвы за украинских воинов возле монумента «Покрова Пресвятой Богородицы».

В Северодонецке 100 курсантов Луганского государственного университета внутренних дел им. Е. Дидоренко приняли присягу. Первокурсников благословил архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим. В тот же день, по благословению Преосвященного владыки, духовенство Северодонецкой епархии посетили духовно окормляемых воинских.

В тот же день, по благословению митрополита Сарненского и Полесского Анатолия и на приглашение директора Высшего профессионального училища № 22 города Сарны В.П. Городнюка секретарь Сарненского епархиального управления архимандрит Феофан (Федюкевич) совершил заупокойную литию и освящение памятной стелы в честь погибшего воина Л.В.Озеранчука.