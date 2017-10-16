Представители УПЦ приняли участие в государственных мероприятиях по случаю Дня защитника Украины

12:02, 16 октября 2017
Общество
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Фото: news.church.ua

Архиереи и клирики Украинской Православной Церкви приняли участие в государственных мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября – в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, в Киеве, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, благочинный Деснянского благочиния протоиерей Димитрий Григорак вместе с духовенством посетили кладбища и мемориальные памятники защитникам отечества в Деснянском районе Киева, где были совершены заупокойные литии по воинам.

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Духовенство Волынской епархии 14 октября молитвенного почтило память украинских военнослужащих, погибших на востоке Украины. Священнослужители посетили места захоронения усопших воинов, где совершили заупокойные литии.

В тот же день, по благословению архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора, священники Мукачевской епархии приняли участие в торжествах, которые состоялись в Ужгороде и Мукачево. Вместе с представителями общественности и власти городов, клирики возложили цветы к мемориалам погибшим воинам и совершили заупокойную молитву.

В Одессе по случаю праздника протоиерей Максим Омельченко принял участие в торжественном возложении цветов к памятнику Т.Г. Шевченко вместе с руководством области и города.

Вице-ректор Полтавской миссионерской духовной семинарии, викарий Полтавской епархии епископ Новосанжарский Вениамин вознес сугубые молитвы за украинских воинов возле монумента «Покрова Пресвятой Богородицы».

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В Северодонецке 100 курсантов Луганского государственного университета внутренних дел им. Е. Дидоренко приняли присягу. Первокурсников благословил архиепископ Северодонецкий и Старобельский Никодим. В тот же день, по благословению Преосвященного владыки, духовенство Северодонецкой епархии посетили духовно окормляемых воинских.

В тот же день, по благословению митрополита Сарненского и Полесского Анатолия и на приглашение директора Высшего профессионального училища № 22 города Сарны В.П. Городнюка секретарь Сарненского епархиального управления архимандрит Феофан (Федюкевич) совершил заупокойную литию и освящение памятной стелы в честь погибшего воина Л.В.Озеранчука.

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