В сеть выложили видео крестного хода УПЦ в Сумах с мыслями его противников (видео)

В Сумах крестный ход Украинской Православной Церкви в день Покрова Пресвятой Богородицы прошел в центре города.

Шествие двинулась от Свято-Преображенского собора до Покровской площади. Возле Свято-Покровской часовни отслужили молебен.

Участники крестного хода отмечают, что пришли “попросить у Бога милости, спасения”, “ведь это большой праздник, только Богородица нас любит и мы ее любим”.

Тем временем возле памятника Ивану Харитоненко проходила акция против Украинской Православной Церкви. Сотни правоохранителей с нацгвардией обеспечивали порядок.

Владимир Бабич – заместитель начальника ГУ Нацполиции Украины в Сумской области: ”Сегодня привлечено более 100 сотрудников как полиции общественного порядка, так и Нацгвардии в том числе, патрульной полиции других подразделений”.

Этот Крестный ход не поддержал исполком Сумского городского совета. Голосовали за нее 20 сентября. Основным мотивом, из-за которого не поддержали такое решение, – совпадение во времени и месте проведения нескольких мероприятий различного направления и взгляды их участников.

В то же время Сумская епархия Украинской Православной Церкви, учитывая упомянутые события, распространила заявление.

По материалам tv.sumy.ua и Сумской епархии Украинской Православной Церкви.