Во Львове начался фестиваль древнего церковного пения

Львовский литургический центр «Передання» организует Фестиваль древнего церковного пения «Под Покровом». К участию в фестивале приглашены 20 хоровых коллективов из разных городов Украины, сообщает «Ежедневный Львов».

Этот фестиваль призван донести до широкой общественности богатую литургически-музыкальную традицию древней украинской богослужебной культуры. Выступления будут проходить в храмах и монастырях Львова, Львовской музыкальной академии имени Николая Лысенко, в Национальном музее имени Андрея Шептицкого.

«Программа этого фестиваль предусматривает открытые лекции, праздничную программу богослужений, концерты, мастер-классы с древнего церковного пения. К участию в фестивале приглашены 20 хоровых коллективов из разных городов Украины. Осенний фестиваль «Под Покровом» станет одним из завершающих звеньев в ряде недавних мероприятий, связанных с проведением четырех Литургически-Музыкальных Практикумов для регентов и церковных певцов, организованных Литургическим центром "Передання"», - рассказали в пресс-службе Львовского горсовета.

Координатор-менеджер литургически-музыкального центра «Передання», певец хора «Клирос» Неля Ильченко рассказала: «Древняя музыка – то, что давало силу нашим предкам и будет давать силу нам, если осмыслим ее суть. Ведь она является настоящим источником, зачерпнув из которого, не нужно искать чужого, потому что имеем свое, неисчерпаемое, идентичное и настоящее. Собственно, мы убеждены, что имеем все, что нам нужно, в своей традиции, и поэтому так важно с трепетом относиться к тому, что дает воодушевление к жизни, помогает понять смысл своего бытия».

Программу Фестиваля древнего церковного пения «Под Покровом» можно посмотреть здесь.