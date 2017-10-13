На Виннитчине священник презентовал свои сборники стихов и сказок

Настоятель Свято-Покровского храма УПЦ в Хмельнике (Винницкая область) протоиерей Владимир Леванчук представил книжку сказок «И маленьким, и большим» и два поэтических сборника «Моя земля - моя любовь», «Весна наступила». Презентация состоялась в районной библиотеке, сообщает "Фома в Украине".

В мероприятии приняли участие представители местной власти, поэты, ученые, коллектив сотрудников библиотеки, а также дети и прихожане Покровской церкви.

Сказки отца Владимира учат познавать и любить родную землю, быть человечными и добрыми.

В рамках мероприятия ученики местной школы показали спектакль по мотивам сказки «Пёсик Дружок и Волчок-братик», подарили отцу Владимиру песню и танцевальную композицию. В зале также были представлены детские рисунки - иллюстрации к сказкам священника.

Театральный кружок «Казкограй» представил кукольный спектакль по сказке автора «Осень в лесу».

В завершение отец Владимир поблагодарил всех и подарил свои книги. Для детей также был организован сладкий стол.